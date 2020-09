Jeroen van Inkel gaat podcast ‘Fiction Factory’ maken

Jeroen van Inkel gaat na zijn overstap van NPO Radio 5 naar NPO Radio 2 ook een podcast maken met de titel ‘Fiction Factory’.

Podcast

In de podcast Fiction Factory neemt Jeroen van Inkel luisteraars elke week mee op een unieke muzikale sfeerreis. Aan de hand van een bepaald thema of onderwerp gaat Van Inkel op zoek naar bijpassende elektronische muziek van artiesten als Kraftwerk, Röyksopp, Vangelis en Jean Michel Jarre. Dit vult Jeroen vervolgens aan met fragmenten uit films, nieuwsuitzendingen, boeken, gedichten en eigen creaties. ‘Fiction Factory’ is een podcast van BNNVARA en NPO Radio 2 en is vanaf 3 oktober elke week te beluisteren op de website en app van NPO Radio 2, Spotify en andere podcast apps.

Geen gepraat

Jeroen: ‘Er zijn eindeloos veel podcasts waarin gepraat wordt. Daarom wilde ik juist graag iets creëren met veel muziek waarin je helemaal kunt verdwijnen of wat je gezelschap houdt terwijl je andere dingen doet. Als een oase in het drukke bestaan van nu waar je je gedachten even rust wilt gunnen. Door de lagen van de ‘sfeerreis’ heen wil ik luisteraars een boodschap meegeven: verdraag elkaar. Probeer elkaar te begrijpen. Tel eerst tot tien.‘

Rinkeldekinkel & Van Inkels Choice

Vanaf 3 oktober is Jeroen ook op zaterdag- en zondagochtend van 07.00 tot 10.00 uur te horen met zijn nieuwe ochtendshow ‘Rinkeldekinkel‘ én in de nacht van zondag op maandag van 00.00 tot 02.00 uur met ‘Van Inkels Choice’. In deze nachtshow laat Jeroen alle genres de revue passeren: van onbekende albumtracks tot Top 2000-nummers en van rock tot pop.

Giel Beelen

Ook Giel Beelen gaat bij BNNVARA op NPO Radio 2 van start met zijn nieuwe programma ‘Giel’. Vanaf 5 oktober zal hij iedere werkdag te horen zijn van 04.00 tot 06.00 uur.

Meer informatie via: https://www.nporadio2.nl/

Sociale media: