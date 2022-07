Zaterdagavond wordt er gestreden om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd tussen Ajax en PSV is live te volgen op radio, televisie en Internet.

Johan Cruijff Schaal

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt vanavond om 20.00 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De wedstrijd is uitgebreid te volgen op radio en televisie.

FOX

De wedstrijd is live te zien op FOX. De voorbeschouwing op de zender begint om 19.00 uur en de wedstrijd zelf. Milan van Dongen is de presentator in de Johan Cruijff Arena. Hij bespreekt de wedstrijd met analisten Kenneth Perez, Kees Kwakman en Marciano Vink. Hans Kraay Jr. is aanwezig voor de interviews en haalt de kersverse trainers van Ajax en PSV, Alfred Schreuder en Ruud van Nistelrooij, voor zijn microfoon. Mark van Rijswijk is de commentator bij de wedstrijd, die simultaan te zien is op ESPN en ESPN UHD.

Primeur

De wedstrijd is ook live te zien op via TikTok en YouTube. Het uitzenden van een live voetbalwedstrijd op TikTok is een primeur in Nederland. Om de uitzending mogelijk te maken, is er naast een extra regisseur ook een extra cameraploeg die de wedstrijd registreert. Deze camera’s filmen in het verticale beeldformaat 9:16, zodat kijkers ook met een mobieltje in de hand een volledig overzicht van de wedstrijd hebben. Kijkers op ESPN en YouTube merken hier niets van, want voor die uitzendingen worden de reguliere camera’s gebruikt. De uitzending op ESPN’s TikTok-kanaal (@ESPNNL) wordt gepresenteerd door Aletha Leidelmeijer en van commentaar voorzien door Teun de Boer.

Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen op NPO Radio 1 via het programma Langs de Lijn. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd

via Internet.