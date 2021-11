Johan Derksen start met drie avondprogramma’s op Arrow Bluesbox Radio. Dit bericht de Haagse radiozender in een persbericht.

Drie keer in de week

Elke zondagavond van 21.00 tot 00.00 uur presenteert Johan Derksen zijn programma met een mix van Blues, Bluesrock, Americana, Country, Soul en Nederbeat. “Johan noemt het Muziek voor Volwassenen met muziek die je bijna niet op andere radiozenders hoort“, aldus de radiozender. Ook op donderdag- en vrijdagavond presenteert Johan Derksen een uur voor het slapen gaan van 23.00 tot 00.00 uur. Derksen is al te horen via diverse regionale omroepen en online radiozenders.

“Blij”

Ad Ossendrijver, founder en CEO van de radiozender, is erg blij met de komst van Johan Derksen. “Johan presenteert op een erg relaxte manier een fraaie mix van veelal korte liedjes uit met name het Blues en Americana genre en weet er ook nog iets over te vertellen. Hij beschikt over veel parate kennis. Zijn programma’s zijn een fraaie aanvulling op het programma van Arrow Bluesbox Radio dat bestaat uit Blues, Bluesrock, Americana en Country, muziekgenres die in populariteit groeien.”

Arrow Bluesbox Radio bestaat nu één jaar en zendt uit via DAB+ in delen van Nederland en wereldwijd via Internet.