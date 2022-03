John Williams gaat vanaf vrijdag 25 maart het programma Johnny’s Friday maken op radiozender Sublime. Het programma zal iedere vrijdag te horen zijn tussen 16:00 en 19:00 uur.

Johnny’s Friday

In het programma Johnny’s Friday sluit John de werkweek van Sublime af en luidt daarmee gelijk het weekend in. De vrijdagmiddagshow zal een ‘trip down memorylane’ zijn van John Williams en voor de luisteraars waarin vele oude en nieuwere funk, soul en r&b tracks worden afgewisseld. De lijnen staan open om nummers aan te vragen en DJ Irwan zal als onderdeel van het programma wekelijks een mix verzorgen.

Langgekoesterde jongensdroom

John Williams: “Een eigen radioshow op vrijdagmiddag is een langgekoesterde jongensdroom die voor mij uitkomt. Ik ben ontzettend blij met deze kans bij Sublime. Naast televisie, een eigen theatershow én een Ahoy show, vanaf 25 maart ook een radioshow. Voor de luisteraars en liefhebbers van funk, soul én r&b wordt Johnny’s Friday de perfecte opwarmer van het weekend. Dat is mijn uitdaging, ik kan niet wachten! “