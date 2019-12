Joost Eerdmans presenteert eindejaarsgesprekken op NPO Radio 1

Op donderdag 26 december en vrijdag 27 december neemt Joost Eerdmans in ‘2019 door de bril van Eerdmans’ namens PowNed (NPO Radio 1) het afgelopen jaar door met drie studiogasten.

Avondvullende gesprekken

Twee avondvullende gesprekken over belangrijke en opmerkelijke nieuwsgebeurtenissen van 2019, waar Eerdmans gasten zelf ook een rol in speelden.

Donderdag 26 december

Op donderdag 26 december schuiven Femmes for Freedom-oprichter Shirin Musa en de Vlaamse filosoof Maarten Boudry aan. Een gesprek over vrouwenrechten, Sinterklaas en ‘de Bende van de Vooruitgang’. Het programma is dan te horen tussen 20.30 en 23.00 uur

Vrijdag 27 december

Vrijdag 27 december is korpschef Frank Paauw te gast. Dit jaar stapte hij over van de Rotterdamse politie naar het Amsterdamse korps. Een gesprek over (schijn)veiligheid, de patseraanpak en de strijd tegen de keiharde misdaad in 2019. Het programma is te beluisteren tussen 21.30 en 23.00 uur.

Luisteren

NPO Radio 1 is in heel Nederland te beluisteren via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.