Jubileum-editie Eeuwige Roem Top 100 te beluisteren bij Radio West

Vandaag staat de regionale regionale radiozender Radio West in het teken van de Eeuwige Roem Top 100. De lijst wordt voor de vijfde keer uitgezonden op de regionale omroep.

Herkomst

De herkomst van de Eeuwige Roemlijst ligt in het Radio West programma ‘Aan de Bak’ waarin Patrick van Houten dagelijks het muzikale spel ‘Eeuwige roem’ speelt. Drie platen strijden steeds om de eer. Elke werkdag kiest een kandidaat één plaat die er uit gaat en zet daar een ander nummer voor terug.

Een single bereikt de status van eeuwige roem als hij zeven dagen vol maakt in het spel. Dan verhuist het nummer naar ‘de Eeuwige Roemlijst’ van Aan de Bak. Sinds april 2012 hebben ruim 450 platen de roemlijst bereikt. Daar kon de afgelopen weken op gestemd worden om de top 100 samen te stellen.

Stemmen

Er kwamen dit jaar een recordaantal stemmen binnen van 5400. “Dat is echt een record! Extra leuk ook omdat we dit jaar dus de jubileumeditie hebben. Het is de vijfde keer dat we de Eeuwige Roem Top 100 uitzenden.”, aldus Patrick van Houten, de initiatiefnemer van de lijst. “Je ziet dat mensen echt hun herinneringen hebben aan de muziek. Misschien is dat juist in deze tijd wel extra belangrijk. Een herinnering aan die mooie vakantie, of aan dat ene bijzondere moment.“, aldus van Houten.

Patrick, Herman, Paul en Tjeerd

De lijst der westelijke lijsten wordt gepresenteerd door Omroep West coryfeeën Patrick van Houten van 9.00 tot 12.00 uur. Herman Nanninga smeert zijn stembanden voor de uren tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan komt Paul van der Lugt een uurtje tot 16 uur. En Tjeerd Spoor neemt de honneurs waar vanaf vier uur ’s middags. Mr. Eeuwige Roem zelf, Patrick dus, komt vanaf 18 uur nog even terug om de top tien samen met Tjeerd te doen.

Luisteren

De gehele lijst (met uitzondering van de top 10) vind je hier. Luisteren kan via FM, DAB+, diverse (regionale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.