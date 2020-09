JUKE komt in samenwerking met Ajax met Ajax Radio

Het radioplatform JUKE van Talpa start een nieuwe themazender: Ajax Radio. Via de radiozender zijn alle wedstrijden van Ajax te volgen.

Wedstrijden

Via Ajax Radio zijn dit nieuwe voetbalseizoen alle officiële wedstrijden van de voetbalclub uit Amsterdam live te horen. Het commentaar bij de wedstrijden is in handen van Diederik van Zessen en Anne de Jong

Podcasts

Daarnaast zendt Ajax Radio zendt 24/7 de grootste hits en Ajax-klassiekers uit. Tevens staan op Ajax Radio alle Ajax Podcasts verzameld; overzichtelijk, op één plek. De radiozenders is beschikbaar voor alle voetbalfans van Nederland over de hele wereld en is gratis te beluisteren via de JUKE-app en website, maar ook via de kanalen van de voetbalclub.

“Volgende stap”

“Ajax Radio bestaat al ruim 10 jaar en dankzij dit partnership met JUKE kan Ajax een volgende stap zetten en van Ajax Radio een 24-uurs online zender maken. Met daarin een 90 minuten durend live verslag van alle officiële duels van Ajax (thuis en uit) en muziek voor een breed publiek, met hier en daar een Ajax-twist ertussendoor.“, aldus de voetbalclub op haar website.

Exclusief

Alle Ajax-content is vanaf het nieuwe seizoen de eerste 24 uur exclusief te horen op de kanalen van Ajax en JUKE. De Ajax Podcast zal daarna ook te horen zijn op internationale audioplatformen. Ajax Radio en de Ajax Podcast zijn vanaf 18 september te beluisteren via JUKE.nl, de JUKE-app, Ajax.nl, de Ajax app, Smart TV en verschillende Audiospelers zoals SONOS, Android Auto en Apple Carplay.

Meer informatie via: https://juke.nl/radiozenders/ajax

Sociale media: