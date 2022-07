Vandaag, vrijdag 22 juli, om 15 uur start Kermis FM haar uitzendingen. De tijdelijke radiozender is landelijk te horen via DAB+.

Kermis FM

Kermis FM is een evenementenzender die uitzendt tijdens de Tilburgse Kermis. Vandaag om 15 uur start dj Lars Boele de eerste plaat in en is Kermis FM officieel begonnen. De zender is dan tien dagen lang te volgen via radio, televisie en Internet. “Onze programmering is zoals altijd een mix van nieuw talent en gevestigde namen. Zo hoor je onder anderen Domien Verschuuren en Anton Griep (Qmusic), Jordy Graat (Omroep Brabant), Bas Menting en Mart Meijer (Radio 538), Herman Hofman (NPO 3FM)

en Barry Paf (100%NL).”, aldus de radiozender.

Luisteren

De radiozender is vrijwel landelijk te beluisteren via DAB+ op kanaal 7D. Via de ether in de regio Tilburg is de radiozender ook te beluisteren via FM (105.9 MHz). Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet

Televisie

Kermis FM is ook te volgen via de online stream op de website. “Onze programma’s zijn ook deels te zien op de Lokale Omroep Goirle. De LOG is in Midden-Brabant te zien bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1416”, aldus de zender.

Meer informatie via https://kermisfm.nl/