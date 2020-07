Kermis FM van start met uitzendingen vanuit Tilburg

Ondanks de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus start evenementenzender Kermis FM vrijdag met haar uitzendingen vanuit Tilburg.

Locatie

Kermis FM zendt de gehele week uit van de Spoorlaan in Tilburg. De echte Tilburgse kermis slaat een jaartje over maar er is genoeg te beleven in de regio Tilburg. “We pakken het dit jaar wel iets anders aan dan anders. Voor het eerst in de historie van Kermis FM doen we ook verslag van hoe de stad en de regio vakantie viert. Onder het motto ‘Tilburg Vakantiestad’ zijn er de hele zomer namelijk allerlei grotere en kleinere evenementen in de stad, zoals een diepzeeaquarium en een stadsstrand“, aldus de zender. Er vinden zowel uitzendingen plaats via radio, televisie en Internet.

Samenwerking

Kermis FM zoekt de samenwerking op met andere omroepen in de regio. “We werken dit jaar opnieuw samen met de Lokale Omroep in Goirle, waardoor we in heel Tilburg en omgeving op televisie te zien zijn. Nieuw is dat we ook via LOG Radio uitzenden. En ook nieuw: in Hilvarenbeek en omgeving volg je ons gewoon ook! Want we werken ook samen met VLOHradio.“, aldus de zender.

Kijken en Luisteren

Kermis FM is in de regio Tilburg en omgeving te ontvangen via 105.9 FM, 96.0 FM (VLOHradio) en 105.6 FM (LOG Radio). “In heel Noord-Brabant zijn we bovendien te beluisteren via de digitale ether (DAB+). Op televisie kun je in de regio Tilburg bij Ziggo kijken op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1416.“, aldus de zender.

Programmering

In de programmering staan zoals altijd bekende namen en talenten uit het hele land. Wat dacht je bijvoorbeeld van Lars Boele (Qmusic en 100%NL), Niels van der Veen (100% NL) en Jordy Graat (Omroep Brabant)? En natuurlijk zijn ook vaste dj’s Thomas van Groningen (BNR Nieuwsradio) en Michiel Jurrjens (SLAM!) er weer bij.

Meer informatie via: https://www.kermisfm.nl/