De Tilburgse Kermis is dit jaar voor de vijftiende keer live te volgen via evenementenzender Kermis FM. Kermis FM brengt de grootste kermis van de Benelux van 21 tot en met 30 juli landelijk op radio en tv. De uitzendingen zijn landelijk te volgen in de digitale ether (DAB+) en online.

OUTtv

Op Roze Maandag zijn de uitzendingen ook te volgen in Nederland en België via OUTtv. De Roze Maandag Express, Pride Walk en alle andere festiviteiten zijn live te volgen.

15e keer

Het vrolijke geluid van Kermis FM begon in 2009 en is dit jaar voor de 15e keer te horen en te zien. In de programmering zijn veel bekende namen te horen die aan het begin van hun media-carrière bij Kermis FM te horen waren, zoals Niels van der Veen (Radio 538), Michiel Jurrjens (KINK), Olivier de Neve (NOS) en Thomas van Groningen (NPO Op1). Ook Domien Verschuuren komt weer naar de stad waar hij is opgegroeid. De dj van Qmusic, is al vanaf het begin jaarlijks te horen en komt dit jaar samen met zijn collega Anton Griep. En ook Frank van ‘t Hof (NPO Radio 2), Erik-Jan Rosendahl (SLAM!) en Jarno van der Wielen (SLAM!) maken radio op Kermis FM.

De uitzendingen van Kermis FM zijn live online te volgen via KermisFM.nl/live, de App (Android / iPhone), 105.9 FM in de regio Tilburg, DAB+ (landelijk), en op Roze Maandag via OUTtv.