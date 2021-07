Kermis FM weer van start en landelijk te horen via DAB+

Vrijdag is Kermis FM van start gegaan met haar uitzendingen vanaf de Tilburgse Kermis. De radiozender is 10 dagen lang te volgen via o.a. FM, DAB+ en Internet.

Tilburgse Kermis

Kermis FM is hét mediaplatform van de Tilburgse Kermis die sinds gisteren van start is gegaan in Tilburg. “Tien dagen lang vertellen we je alles wat er op en rond de kermis gebeurt. Dat doen we op alle denkbare platforms. We maken radio, televisie en houden een site bij met het laatste nieuws“, aldus de radiozender. In verband met maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is er dit jaar een aangepaste kermis: De Vakantiekermis.

Nieuwe locatie

Kermis FM zendt dit jaar uit vanaf een nieuwe locatie in de stad. “Voor het eerst in de Kermis FM-historie staan we met onze studio in de Spoorzone, op een steenworp afstand van de attracties in de Burgemeester Broxlaan“, aldus de radiozender op haar website.

Programmering

In de radioprogrammering van de evenementenzender zijn weer bekende namen te vinden. Zo hoor je dit jaar onder meer Lars Boele (Qmusic en 100%NL), Martijn Kolkman (Radio 10) en Carsten van Dijk (Radio Veronica). En ook Niels van der Veen (100%NL) komt weer radio maken.

Uitzendingen

Kermis FM is elke dag te horen vanaf 13.00 uur met gepresenteerde programma’s. De radiozender is in de regio Tilburg te horen via 105.9 MHz op de FM. Vrijwel landelijk is de radiozender in de digitale ether via DAB+ (kanaal 7D). Wereldwijd zijn de uitzendingen te volgen via Internet en de app van Kermis FM.

Sociale media: