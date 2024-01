Televisiezender ONS heeft in de maand december een kijkcijferrecord gebroken aldus de televisiezender in een persbericht.

Kijkcijfers

“Nooit eerder wisten zoveel mensen de zender te vinden. Met een bereik van 35,7 % en ruim 5,8 Miljoen over de gehele maand december schrijft de zender geschiedenis“, aldus ONS in een persbericht. De televisiezender was in de maand december bij onder andere KPN, Odido en SKV Veendam de zogenaamde zender van de maand en te zien voor alle abonnees met de digitale televisie.

Programmering

De tv-zender heeft geïnvesteerd in de programmering en zendt sinds kort onder andere de series The Love Boat en Commissaris Rex uit. Daarnaast is ook elke werkdag vanaf 18.30 uur een uitzending te zien van 24Trains.TV, een programma over treinen met Erik de Zwart. Meer informatie via deze website.