KINK in het teken van de 90’s tijdens 90’s Week

KINK staat deze week in het teken van de jaren 90 tijdens de KINK 90’s Week. De 90’s week duurt tot en met 10 september.

Muziek en meer

“Deze hele week hoor je de beste muziek uit de jaren 90. We duiken in het gouden decennium van de alternatieve rock. Van Radiohead naar Red Het Chili Peppers en van The Prodigy naar The Breeders. Tot en met vrijdag dompelen we onder in nostalgie met de beste muziek uit 1990 t/m 1999!“, aldus de radiozender.

Classic album

Iedere dag staat er een iconisch album uit de 90’s centraal op KINK. “Daarvan hoor je de hele dag extra veel muziek en jij kan stemmen op jouw favoriete track van het album. De drie meest gestemde tracks worden hoor je iedere dag om 18:45“, aldus de radiozender.

90’S TOP 100

Vrijdag wordt de week afgesloten met de 90’s Top 100: de 100 meest aangevraagde tracks van de hele week. Aanvragen kan via de app of de website van de radiozender.

Luisteren naar KINK kan via DAB+ en Internet. Meer informatie op de website van KINK.

