Klassieke Top 400 maandag van start op NPO Radio 4

Vanaf maandag 19 oktober is een week lang de Klassieke Top 400 te horen op NPO Radio 4. De lijst bevat de 400 mooiste klassieke muziekstukken gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Matthäus-Passion van Bach op nummer 1

De Matthäus-Passion van Bach staat op de eerste plaats van de Klassieke Top 400 van NPO Radio 4. Nummer twee is het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt maakt de top 3 compleet.

Hart & Ziel Lijst

De Klassieke Top 400, voorheen bekend als de Hart & Ziel Lijst, is een toplijst met de 400 mooiste klassieke muziekstukken, gekozen door de luisteraars van NPO Radio 4. Hoog in de Klassieke Top 400 staan onder meer ook het Requiem van Gabriel Fauré en Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. De 9e symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák en de Peer Gynt Suites van Edvard Grieg zijn nieuwkomers in de top 10 van de Klassieke Top 400.

Uitzending

De 400 mooiste klassieke muziekstukken zijn van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober tussen 07.00 en 23.00 uur te horen op NPO Radio 4. De uitzending wordt dagelijks om 23.00 uur afgesloten met een Klassieke Top 400-special van het programma Opium.

Online NPO Radio 4 Festival

Vanwege corona gaat het festival rond de lijst dit jaar online plaatsvinden. De hele week zijn er vanaf maandag 19 oktober allerlei online activiteiten georganiseerd onder de noemer NPO Radio 4 Festival, waaronder workshops, talkshows, concerten en een online pubquiz. Het NPO Radio 4 Festival is te volgen op nporadio4.nl/festival en via het themakanaal NPO 2 Extra.

Klassieke Top 400 Concert

Slotstuk van de week is het Klassieke Top 400 Concert op vrijdag 23 oktober met musici van het Radio Filharmonisch Orkest en sopraan Laetitia Gerards, o.l.v. Karina Canellakis. Dit concert is om 20.15 uur live te horen op NPO Radio 4 en ook live te zien op NPO 2 Extra en de festivalwebsite van NPO Radio 4: nporadio4.nl/festival

Luisteren

NPO Radio 4 is in heel Nederland te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. De gehele lijst is te vinden op nporadio4.nl/top400

Sociale media: