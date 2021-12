De voetbalklassieker Feyenoord – Ajax is zondagmiddag live te volgen op radio, televisie en Internet.

Klassieker

In de Rotterdamse Kuip wordt er zondag om 14.30 uur afgetrapt voor de voetbalklassieker tussen Feyenoord en Ajax. De 100e klassieker sinds 1921 wordt gespeeld in een lege Kuip en fans zullen de wedstrijd dus via radio, televisie of internet moeten volgen.

ESPN 2

De wedstrijd is vanaf 14.30 uur live te volgen via ESPN 2. Deze zender is, in tegenstelling tot het hoofdkanaal ESPN, niet bij alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Er zal voor het kijken naar deze wedstrijd in veel gevallen een aanvullend abonnement moeten worden afgesloten. Abonnees kunnen de wedstrijd ook live volgen door de aanschaf van een zogenaamde dagpas. De wedstrijd is online te zien via de dienst ESPN Watch.

Radio

De wedstrijd is zondagmiddag ook live te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Ook de regionale omroep Radio Rijnmond zendt wedstrijd live uit in een uitzending van Radio Rijnmond Sport. De radiozender is te beluisteren in de Randstad via FM en DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Samenvatting

Op NPO 1 is vanaf 19.00 uur een samenvatting van de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax te zien in NOS Studio Sport.