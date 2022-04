De commerciële radiozender Koekstad Radio uit Deventer is vanaf nu in de regio Deventer ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

DAB+

Sinds maandagmiddag is Koekstad Radio te beluisteren via kanaal 5A in de regio rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen op kanaal 5A. De radiozender maakt hiervoor gebruik van het lokale DAB+-kavel in deze regio dat in beheer is bij Stichting Coördinatie Digitale Radio Stedendriehoek (CDR).

Uitbreiding

De radiozender is al te beluisteren in de regio via de middengolffrequentie 675 kHz en wereldwijd via Internet. Vanaf vandaag worden daar de uitzendingen via de digitale ether aan toegevoegd.

Meer informatie over de radiozender vind je hier.

Sociale media: