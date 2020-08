Koen Hansen presenteert nieuwe ochtendshow 100% NL

100% NL past haar programmering aan. Koen Hansen maakt de overstap naar de ochtendshow. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Het nieuwe programma, dat Goedemorgen 100% NL gaat heten, is per 31 augustus iedere werkdag tussen 6 en 10 uur te horen op 100% NL. Koen Hansen heeft zin in zijn nieuwe avontuur: “De afgelopen weken heb ik al even mogen proeven van de ochtend, en dat smaakt absoluut naar meer! Wakker worden met Nederland heeft iets heel bijzonders. Ik zit bomvol nieuwe ideeën waar ik op dit tijdstip zoveel meer tijd en ruimte voor heb.” Koen vult aan: “We trappen september meteen goed af met de Top van de Nederpop. Iedere dag verwelkom ik o.a. spraakmakende artiesten in de studio en luisteraars maken kans op een uniek thuisconcert. Gas erop, ik heb er zin in! Laat maar komen die ochtend!”

Dag afsluiten met Barry

De Barry Paf Show wordt omgedoopt tot middagshow. “Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij 100% NL en heb de afgelopen twee jaar met heel veel enthousiasme en passie gebouwd aan De Barry Paf Show! Zo’n programma heeft een bepaald dagritme, en dat ritme is soms lastig te combineren met mijn andere werkzaamheden en sociale leven. Ik ben 100% NL dankbaar dat ik mijn programma in de middag mag gaan doen! Vanaf nu wordt je ’s morgen wakker met mijn zeer gewaardeerde collega Koen Hansen, en ’s middags bouw ik samen met jou een feestje op de radio, ik kan niet wachten!”, aldus Paf.

Carrièreswitch

Chantal Hutten, die sinds december 2018 jaar de middagshow van 100% NL voor haar rekening nam, heeft gekozen voor een carrièreswitch en laat zich omscholen tot verpleegkundige. Ze blijft verbonden aan de zender als oproepkracht. Op zondagmiddag wordt er op 100% NL ruimte gemaakt voor nieuw radiotalent. Het eerste talent dat vlieguren gaat maken is Niels van der Veen, reeds producer bij 100% NL.

De nieuwe programmering van de radiozender vind je hier.