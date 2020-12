Kookzender 24Kitchen breidt uit naar Disney+

Vanaf 11 december zijn een aantal programma’s van kookzender 24Kitchen te zien via de streamingdienst Disney+.

“Volgende stap”

“Het is een belangrijke volgende stap binnen de contentstategie van The Walt Disney Company Benelux om lokale programma’s zoals die van het foodplatform 24Kitchen op te nemen in het aanbod van Disney+“, aldus 24Kitchen in een persbericht.

Aanbod

Zo zijn vanaf vrijdag 11 december onder andere de programma’s Miljuschka in Mexico, Miljuschka in Japan, Miljuschka’s Foodtruck, Miljuschka’s Streetfood Vietnam, De Worsten van Babel op de camping, De Worsten van Babel op reis, Mounir’s Marokko: een smakelijk avontuur Estee in Parijs en De Streken van Wim en Rudolph’s Bakery te zien op Disney+

Binnenkort zijn ook de 24Kitchen-programma’s van chefkok Danny Jansen, met o.a. Koken voor een week, Wokking lekker en ‘Alleen zoals oma dat kan, en Job en Perry met ‘Wat eten we vandaag? te zien op de streamingdienst.

Streamingdienst

Disney+ is de streamingdienst van mediaconcern Walt Disney. De dienst kost 6.99 Euro per maand of 69.99 Euro per jaar.