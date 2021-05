KPN: Abonnementsprijzen stijgen gemiddeld 1,50 euro per maand

Vanaf 1 juli voert KPN enkele prijswijzigingen door. Per 1 juli zullen de prijzen van internet abonnementen gemiddeld met €1,50 per maand stijgen. Klanten worden persoonlijk geïnformeerd over de wijziging.

Tarieven

Per 1 juli zullen de prijzen van internet abonnementen gemiddeld stijgen met €1,50 per maand. Enkel de prijs van Hussel 1Gbit gaat omlaag, ook voor bestaande klanten. “Je wordt persoonlijk geïnformeerd over wat er precies voor jou gaat wijzigen. Alle overige tarieven wijzigen niet“, aldus KPN. Per 1 augustus worden alle vaste telefonie abonnementen (PSTN) €1 duurder. De beltarieven blijven ongewijzigd.

“Kwaliteit waarborgen”

“KPN verhoogt de prijzen om de kwaliteit van het netwerk te kunnen borgen in de toekomst. Ondanks dat het gebruik van het netwerk gigantisch is toegenomen, stijgt de prijs in lijn met de verhoging die vorig jaar ook al werd gehanteerd. Dankzij deze prijsverhoging kan KPN investeren in de kwaliteit van het netwerk en de veiligheid voor klanten (Malwarefilter, DNSSEC, KPN Veilig Licenties)“, aldus de aanbieder op haar website.

Meer informatie via de website van KPN.