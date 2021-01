KPN breidt haar glasvezelnetwerk verder uit door overname

KPN heeft haar glasvezelnetwerk verder uitgebreid door de overname van drie glasvezelnetwerken van Digitale Stad. Dit heeft de telecomprovider bekend gemaakt in een persbericht.

7700 adressen

Het betreft het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Westerveld (Drenthe), Lingewaard en Berg en Dal (Gelderland). De netwerken omvatten bij elkaar circa 7700 adressen. Voor de aangesloten consumenten blijft alles hetzelfde. De netwerken zijn open netwerken waarover KPN en andere aanbieders dienstverlening leveren. Digitale Stad en KPN maken geen financiële details bekend.

“Logische stap”

Joost Steltenpool, directeur KPN Netwerk NL: “We moderniseren in hoog tempo onze bestaande kopernetwerken door ze te vervangen door glasvezel. Daardoor kunnen we onze klanten en die van onze wholesale afnemers van snel internet voorzien en Nederland digitaal voorop laten lopen. We leggen zelf op grote schaal glasvezel aan en waar mogelijk werken we samen met andere partijen. Zo ook met Digitale Stad. Het toevoegen van de netwerken in Westerveld, Lingewaard en Berg en Dal aan dat van ons is een logische stap binnen die samenwerking.”

Uitbreiding

Op dit moment biedt de provider bij een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel tot in de meterkast. Vanaf 2021 rolt KPN jaarlijks circa 500.000 nieuwe lijnen uit. Daarnaast kijkt de aanbieder van glasvezel actief naar mogelijk partnerships. Over drie jaar heeft meer dan de helft van Nederland glasvezel van KPN in de meterkast, in 2025 is dat circa 65%.

