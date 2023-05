Op zondag 21 en 28 mei zet KPN zes extra ESPN-kanalen open, zodat live alle Eredivisiewedstrijden van speelronde 33 en 34 te volgen zijn. De zenders zijn te zien voor iedereen met een abonnement op ESPN Compleet.

Ontknoping

Tijdens de laatste twee speelronden van Eredivisie beginnen alle wedstrijden op zondag om 14.30 uur. Hierdoor kunnen niet alle wedstrijden op de reguliere kanalen van ESPN worden uitgezonden. De komende twee speelronden moet duidelijk worden welke club nacompetitie gaat spelen

en hoe de tickets voor Europees voetbal verdeeld gaan worden. Een overzicht van de kanalen vind je op de website van KPN.

Online

Abonnees van ESPN die geen abonnement hebben via KPN kunnen de extra kanalen van ESPN zien via de online dienst ESPN Watch.

Schakelkanaal

Via ESPN 1 is een schakelkanaal te zien waar live wordt overgeschakeld naar alle wedstrijden. ESPN 1 is via veel providers te zien in het digitale basispakket. Bij KPN is deze zender te zien via kanaal 14 en bij Ziggo via kanaal 18.