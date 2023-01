Per 1 februari aanstaande voert Ziggo een aantal wijzigingen door in de voorkeuzeposities van de televisiezenders ESPN, Disney Channel en National Geographic.

ESPN ook op kanaal 18

Het eerste kanaal van ESPN, dat zonder meerkosten beschikbaar is TV Standard, is vanaf 1 februari ook te zien via kanaal 18. De zender blijft overigens ook beschikbaar via kanaal 421.

National Geographic en Disney Channel

Door de verhuizing van ESPN naar kanaal 18 wordt de voorkeuzepositie van National Geographic Channel veranderd van kanaal 18 naar kanaal 27. Disney Channel, dat momenteel bij Ziggo is te vinden op kanaal 27, is vanaf 1 februari te zien op kanaal 302. Al deze televisiezenders zijn onderdeel van The Walt Disney Company (Benelux) BV.