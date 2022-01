Het eerste kanaal van ESPN wordt een vast onderdeel van de tv-pakketten van Ziggo, vanaf minimaal TV Start of TV Standard. Vanaf 12 januari kunnen deze klanten iedere week een aantal live wedstrijden van het Eredivisie-voetbal en een selectie live wedstrijden uit andere nationale en internationale topcompetities kijken. Het eerste kanaal van ESPN is beschikbaar op kanaal 421. Dit bericht VodafoneZiggo in een persbericht. Bij onder andere concurrent KPN zit het eerste kanaal van ESPN al enige tijd in het digitale basispakket.

“Breed en sterk mogelijk content aanbod”

“Ziggo is continu bezig om klanten een zo breed en sterk mogelijk content aanbod te leveren op het gebied van sport, nieuws en entertainment. Daarom voegt Ziggo het eerste kanaal van ESPN toe aan alle tv-abonnementen, vanaf minimaal TV Start of TV Standard. Hier kijken klanten iedere week naar een selectie van live wedstrijden uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Ook is er veel live voetbal uit de TOTO KNVB Beker, UEFA Europa League en UEFA Conference League te zien.“, aldus Ziggo in een persbericht.

Aanvullend abonnement met alle ESPN-kanalen

Klanten die alle ESPN-kanalen willen ontvangen, kunnen daar naar eigen wens het aanvullende abonnement ESPN Compleet voor afsluiten. Naast de programmering op het hoofdkanaal biedt ESPN Compleet extra live wedstrijden uit verschillende competities en kunnen klanten kijken naar sportprogramma’s en sportdocumentaires. ESPN Compleet telt in totaal vier kanalen en biedt een nog breder aanbod van live (inter)nationaal voetbal en Amerikaanse sportcompetities zoals de NBA, NFL, NHL en MLB.