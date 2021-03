KPN gaat glasvezel aanleggen in Amstelveen

KPN gaat in Amstelveen een glasvezelnetwerk aanleggen. Zo’n 35.000 huishoudens in Amstelveen krijgen de komende jaren een glasvezelaansluiting voor sneller internet.

Ondertekening

Wethouder Rob Ellermeijer en Willem Offerhaus van KPN ondertekenden deze week een overeenkomst. De werkzaamheden beginnen in juli 2021 in de wijk Bankras-Kostverloren. In het project wordt de hele kern van Amstelveen aangesloten. Volgens de voorlopige planning zijn na Bankras-Kostverloren, Elsrijk en het Keizerkarelpark aan de beurt. Daarna volgt Groenelaan.

Drie jaar

De aanleg van glasvezel in de kern van Amstelveen duurt zeker drie jaar. De aanleg van het netwerk vindt in de openbare grond plaats, maar ook op percelen en in woningen. Bewoners worden door KPN en de aannemer vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. De gemeente treedt op als toezichthouder. Voor het buitengebied (Middelpolder, Bovenkerkerpolder en Amsterdamse Bos) is KPN in gesprek met Getnet.

Investeren

Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro.

