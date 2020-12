KPN: Gratis livestream rockconcert van DI-RECT

Op 11 december geeft de rockband DI-RECT een bijzonder livestream concert vanuit het Kurhaus in Scheveningen. Het concert is gratis te volgen voor klanten van KPN.

Hoogtepunten

Het is het vijfde en laatste optreden van dit jaar waarin alle hoogtepunten uit voorgaande gigs samenkomen. KPN heeft het concert van DI-RECT geadopteerd en biedt het gratis aan al zijn consumentenklanten aan. Het concert is te zien via kanaal 41.

December

KPN wil mensen in deze decembermaand een hart onder de riem steken nu ze vanwege de coronamaatregelen zoveel moeten missen. “Veel geplande feestjes en activiteiten aan het eind van het jaar kunnen niet doorgaan. Juist in deze donkere maanden is de behoefte aan verbinding en gezelligheid groot. Daarom hebben DI-RECT en KPN de handen ineen geslagen om met het livestream concert zoveel mogelijk huiskamers te kunnen vullen met live muziek. Bijzonder om dit te kunnen doen in een maand waarin extra lichtpuntjes welkom zijn,” zegt Mark Versteegen, Directeur sponsoring.

Kadootje voor klanten

Het concert wordt in het kader van het loyalty programma ‘kadootje van KPN’ gratis aangeboden in een reeks cadeaus voor alle klanten in december. Het wordt live uitgezonden om 20.30 uur via hun tv-kanaal 41 (Beleef KPN). Klanten die geen KPN tv hebben kunnen het concert streamen op hun tablet, pc of smartphone. Meer info op kpn.com/di-rect. Niet KPN-klanten kunnen via de www.di-rect.com een ticket kopen en zo het concert ook meebeleven.

Ziggo

Concurrent Ziggo komt in december ook met kado’s voor haar klanten. Ziggo brengt middels de Uitpak Weken gratis films aan haar klanten.

