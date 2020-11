KPN keert terug als ‘Official Partner’ van de edivisie

KPN verbindt zich vanaf dit seizoen als Official Partner aan de edivisie. Hiermee wordt het partnership herstart; KPN was in de seizoenen 2017-2018 en 2018- ook al Official Partner van de edivisie.

FIFA21

KPN verbindt zich voor twee jaar aan de officiële EA SPORTS FIFA 21-competitie van de Eredivisie en DreamHack Sports Games, met een optie voor een derde jaar en zal onder andere zichtbaar zijn in de gameplay en op de social posts van de edivisie.

Link snel gelegd

De link tussen het telecombedrijf en de edivisie is snel gelegd aldus Eredivisie.nl in een persbericht. KPN is hoofdsponsor van de Eredivisie en richt zich met het Official Partnership met de edivisie nu nog meer op een jongere doelgroep.

Formats

In nauwe samenwerking met de edivisie produceert KPN de komende jaren meerdere content formats voor de edivisie community en gaming liefhebbers daarbuiten. Met edivisiespelers in de hoofdrol worden wekelijks KPN branded items op het edivisie Instagram account getoond en aanvullend biedt KPN campagnematige videoformats van hoge kwaliteit.

De edivisie is vanaf dinsdag 17 november elke dinsdag en woensdag tussen 18.00 en 21.15 uur live te zien op het YouTube-kanaal van de edivisie.

Sociale media: