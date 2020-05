KPN komt met nieuw modem geschikt voor Wifi 6: KPN Box 12

KPN heeft een nieuw internetmodem geïntroduceerd: de KPN Box 12. Het nieuwe modem ondersteunt de nieuwe snelle wifi-standaard Wifi 6 en is volgens de provider ook “groener, sneller en gebruiksvriendelijker“. KPN is daarmee het eerste telecombedrijf in Nederland dat Wifi 6 integreert in het eigen modem.

Nieuwe standaard

Wifi 6 is de nieuwe snelle standaard voor draadloos Internet en wordt langzamerhand in steeds meer nieuwe apparaten ondersteund. De KPN Box 12 ondersteunt deze nieuwe standaard.

Lampjes

De KPN Box 12 beschikt daarnaast over duidelijke lampjes. Aan de voorzijde van het modem zitten 5 lampjes, van links naar rechts zie je de status van het internet, de wifi, de stroom, de televisie en de telefoon. “Hiermee zie je gelijk of al je diensten goed functioneren.“, aldus de provider.

Milieu

Het modem is volgens de provider ook “groener” omdat de behuizing is gemaakt van gerycled plastic. “KPN vindt het belangrijk dat onze apparaten gebruikt kunnen worden in een circulaire economie. Dat betekent dat alle onderdelen van een apparaat opnieuw gebruikt kunnen worden. Is je modem onverhoopt kapot gegaan, dan stuur je hem terug en zorgen wij dat het modem opnieuw ingezet kan worden.”

Veiligheid

Ook qua veiligheid zijn er stappen gemaakt. Het nieuwe modem is onder andere geschikt voor WPA3. Dit is de opvolger van WPA2, de standaard dat nu nog wordt gebruikt om wifi te beveiligen en te versleutelen. WPA3 maakt het moeilijker voor kwaadwillenden om meerdere wachtwoorden achter elkaar te proberen en zo je wachtwoord te raden. Daarnaast zorgt WPA3 voor betere encryptie en meer veiligheid voor je smarthome producten.

Introductie

Voorlopig begint de introductie van de KPN Box 12 bij nieuwe klanten, zij krijgen dit modem standaard geleverd bij een bestelling van KPN internet. “Ook als je een ouder modem hebt dan de Experia Box v10(a) en als deze onverhoopt kapot gaat, dan krijg je ter vervanging de KPN Box 12.”, aldus het bedrijf.

Een KPN-modem is niet langer verplicht: sinds eind maart hebben klanten een vrije modemkeuze.

Meer informatie over de KPN Box 12: vind je hier.