KPN breidt internetdiensten uit met vrije modemkeuze of FRITZ!Box

Vanaf vandaag kunnen klanten van KPN kiezen voor een eigen modem of de FRITZ!Box modem. Ook krijgen KPN klanten een grotere e-mailbox en een veiligere internetervaring met de invoering van het DNSSEC veiligheidsprotocol. “Hiermee zet KPN de eerste stap in het uitbreiden van de dienstverlening van het KPN merk in samenwerking met XS4ALL.“, aldus het bedrijf op haar website.

Modem keuzevrijheid

Voor klanten die meer vrijheid willen om hun internetnetwerk zelf in te stellen, biedt KPN nu de keuze voor de FRITZ!Box, het best beoordeelde modem. De FRITZ!Box modem wordt gehuurd en is inclusief extra ondersteuning van de Tech Desk. Klanten kunnen ook een eigen modem kopen en zelf installeren. Indien een klant een eigen modem koopt, kan de Tech Desk ondersteuning aangezet worden als optie.

Tech Desk

De Tech Desk is een uitbreiding van de reguliere klantenservice met gespecialiseerde klantexperts met diepgaande en brede technische kennis over connectiviteit en randapparatuur voor internet.

Upgrade e-mailbox

Alle KPN klanten hebben een upgrade gekregen van hun e-mailbox. Die is onlangs vergroot van 1 naar 15 GB per e-mailbox. De e-mailboxen zijn mobiel makkelijker in gebruik geworden en hebben nu een agenda en adresboek.

DNSSEC

Voor alle klanten van KPN is de internetveiligheid onlangs naar een hoger niveau gebracht met de activatie van het veiligheidsprotocol DNSSEC. DNSSEC is een uitbreiding op DNS (domain name system), de bewegwijzering van het internet. Deze controleert of de internetpagina daadwerkelijk de juiste is. Dat voorkomt ongewenst bezoek aan nepwebsites.

Beschikbaarheid

De uitbreiding van de e-maildienst, de implementatie van DNSSEC en vrije modemkeuze zijn zonder extra kosten beschikbaar voor alle consumentenklanten en kleinzakelijke klanten als onderdeel van hun internetabonnement. De FRITZ!Box modem inclusief de KPN Tech Desk optie is beschikbaar voor alle klanten.