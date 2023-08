KPN is kort na de introductie van een dagpas om naar Viaplay te kijken al weer gestopt met deze optie.

Dagpas

Sinds eind juni bood KPN de optie om voor 12 euro een dag lang te kijken naar Viaplay. Hiermee was het mogelijk om een race uit de Formule 1 te kijken zonder een abonnement te hebben op de streamingdienst Viaplay. De optie was in overleg met de streamingdienst Viaplay geïntroduceerd aldus KPN.

Geschrapt

Op aandringen van Viaplay is KPN echter al weer gestopt met deze optie. “Op aandringen van Viaplay zijn we er weer mee gestopt. De dagpas is maar heel kort beschikbaar geweest“, aldus een woordvoer van KPN tegenover Bright.nl.

Reorganisatie

De streamingdienst kondigde onlangs een grote reorganisatie aan. Bij deze reorganisatie aangekondigd wordt een kwart van alle banen geschrapt bij de streamingdienst. Daarnaast gaat het bedrijf zich alleen nog geen richten op de de Scandinavische landen en Nederland. Dit zou betekenen dat het bedrijf zich terugtrekt uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Baltische Staten en Polen.