Viaplay voert een flinke reorganisatie door omdat het bedrijf te kampen heeft met tegenvallende financiële resultaten. De streamingdienst blijft echter wel actief in Nederland.

Reorganisatie Viaplay

Topman Jørgen Madsen Lindemann van Viaplay heeft een reorganisatie aangekondigd waarbij een kwart van alle banen wordt geschrapt bij de streamingdienst. Daarnaast gaat het bedrijf zich alleen nog geen richten op de de Scandinavische landen en Nederland. Dit zou betekenen dat het bedrijf zich terugtrekt uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Baltische Staten en Polen.

“Ernstig”

Volgens Viaplay is de situatie van het bedrijf zo ernstig, dat het de komende maanden moet kijken naar alle mogelijkheden tot voortbestaan. Eventuele verkoop van onderdelen van het bedrijf of verkoop van het hele bedrijf behoren tot de opties.

Formule 1

Viaplay bezit onder andere de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland tot en met volgend seizoen. Daarnaast zendt de streamingdienst internationaal voetbal, darts en diverse vechtsporten uit. Tevens biedt de dienst een groot aantal series en films. Het bedrijf heeft in Nederland iets meer dan 1 miljoen abonnees.