Stingray Classica, 192TV en diverse kinderzenders zijn tijdelijk gratis te zien voor klanten van KPN met Interactieve Televisie.

Stingray Classica

Tot en met 3 januari 2021 is Stingray Classica gratis te zien in het basispakket van KPN Interactieve Televisie. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket. De zender is in HD-kwaliteit te zien op kanaal 115. Meer informatie vind je hier.

Nationale Opera & Ballet

Naast het gratis beschikbaar stellen van Stingray Classica kunnen klanten van KPN ook gratis kijken naar voorstellen van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Met de code uit de Kado Kalender kunnen klanten gratis kijken naar de voorstelling ‘Voices out of Silence’ van De Nationale Opera én de voorstelling ‘Giselle’ van Het Nationale Ballet. Meer informatie vind je hier.

192TV

Naast Stingray Classica en Ziggo Sport is ook televisiezender 192TV tijdelijk gratis te zien in het basispakket van KPN’s Interactieve Televisie op kanaal 113. De muziekzender heeft tijdens de Kerstdagen een speciale kerstprogrammering. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket.

Kidszenders

Tijdelijk zijn via kanaal 52, 53 en 54 de kinderzenders Nick Jr., Nick Toons, en Nick Music gratis te zien voor alle klanten met KPN TV. Normaal maken deze zenders onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie hierover vind je hier.

Kado Kalender

Het gratis beschikbaar stellen van de televisiezenders maakt onderdeel uit van de KPN Kado Kalender. De aanbieder geeft in de maand december diverse kado’s aan haar bestaande klanten. Zo kunnen klanten van KPN dit weekeinde ook gratis kijken naar alle kanalen van Ziggo Sport Totaal.