KPN Kado Kalender: Ziggo Sport Totaal dit weekeinde gratis te zien

Dit weekeinde zijn alle kanalen van sportpakket Ziggo Sport Totaal gratis te zien via Interactieve Televisie.

KPN Kado Kalender

KPN geeft aan al haar klanten deze maand kado’s weg onder de noemer KPN Kado Kalender. Zo konden klanten van de aanbieder al gratis kijken naar een exclusief concert van DI-RECT en kunnen klanten gratis kijken naar on-demand films.

Ziggo Sport Totaal

Dit weekeinde kunnen alle klanten van KPN kijken naar Ziggo Sport Totaal. “Kerst zal niet hetzelfde zijn als andere jaren, maar goed nieuws: gelukkig kun je tot en met 27 december 2020 het hele weekend gratis kijken naar alle kanalen van Ziggo Sport! Dat betekent veel voetbal, NBA basketbal, de beste documentaires, exclusieve interviews en nog veel meer.“, aldus KPN op haar website.

Premier League

Op Tweede Kerstdag (Boxing Day) wordt er in Engeland traditioneel volop gevoetbald in de Premier League. Zo zijn zaterdag 26 december de wedstrijden Leicester City – Manchester United en Arsenal – Chelsea en Manchester City – Newcastle United te volgen. De zenders van Ziggo Sport zijn bij KPN te zien via kanaal 233 t/m 238.

Ziggo

Ook aanbieder Ziggo biedt tot en met 27 december de kanalen van Ziggo Sport Totaal gratis aan als onderdeel van de Ziggo Uitpak Weken.