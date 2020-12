KPN komt met Kado Kalender in feestmaand december

KPN geeft haar bestaande klanten cadeautjes in de maand december. Klanten kunnen zich inschrijven voor de KPN Kado Kalender.

December

KPN geeft haar bestaande klanten in de maand december diverse gratis cadeaus. Klanten kunnen zich inschrijven op de website van de aanbieder om de cadeautjes te ontvangen. “Tel af naar het nieuwe jaar met de Kado Kalender. Van 11 t/m 31 december pak je allerlei Kadootjes van kpn uit. Kadootjes voor jezelf, groot en klein, voor je vrienden en familie, de buurvrouw of die leuke collega. Fijne feestdagen!“, aldus KPN. KPN zou in totaal 7 cadeaus gaan weggeven.

DI-RECT

Eerder was al bekend geworden dat op 11 december kan worden gekeken naar een concert van rockband DI-RECT vanuit het Kurhaus in Scheveningen. Het concert is voor klanten van KPN met Interactieve Televisie te zien via kanaal 41. Klanten van KPN die geen interactieve televisie hebben kunnen het concert streamen op hun tablet, pc of smartphone. Meer info op kpn.com/di-rect. Niet KPN-klanten kunnen via de www.di-rect.com een ticket kopen en zo het concert ook meebeleven.

Ziggo

Ook concurrent Ziggo geeft in december cadeaus weg in de vorm van gratis films tijdens de Ziggo Uitpak Weken. Meer informatie hierover vind je hier.