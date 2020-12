KPN Kado Kalender: klanten kunnen gratis kerstfilm huren

Klanten van KPN kunnen de komende periode gratis een kerstfilm kijken. De actie is onderdeel van de KPN Kado Kalender.

Voucher

Iedere klant van KPN krijgt een voucher waarmee je gratis een kerstfilm kunt huren in de kerstvakantie (van 18 december t/m 31 december) via Interactieve TV van KPN.

Voor de hele familie

Er zijn ruim 25 films waar je uit kunt kiezen aldus de aanbieder. Het gaat om films als ‘Sneeuwkoningin’, ‘De Familie Kerst’, ‘Buurman en Buurman: Winterpret’, ‘All You Need Is Love’ en ‘Lady Krampus. Alle films zijn te vinden in het menu ‘Films’ / ‘Films Huren’ van de ontvanger voor Interactieve Televisie.

Karaoke

Naast een gratis film kunnen klanten van de aanbieder tot en met 31 december de Stingray Karaoke TV App gratis gebruiken. Klanten kunnen in de app kiezen voor 50.000 liedjes. De app is beschikbaar via het tv-menu van de Interactieve Televisie-ontvanger via de optie Apps op TV.

Kadootje

De gratis film en app is onderdeel van de Kado Kalender van KPN. Aanmelden voor de Kado Kalender is helaas niet meer mogelijk. Meer over de Kado Kalender van KPN vind je hier.

Ziggo

Ook bij concurrent Ziggo is het in de maand december mogelijk om een groot aantal films gratis on-demand te bekijken via de Mediabox of Ziggo. De actie is onderdeel van de Ziggo Uitpak Weken.