Ziggo Uitpak Weken: Gratis Ziggo Sport Totaal tijdens Kerstperiode

Klanten van Ziggo kunnen tot en met zondag 27 december gratis kijken naar alle sportkanalen van Ziggo Sport Totaal.

Ziggo Uitpak Weken

Ziggo trakteert haar klanten in december met diverse cadeau’s. Zo zijn er een groot aantal films gratis on-demand te bekijken, zijn er op Ziggo TV een groot aantal concerten te zien en staan tot eind januari diverse tv-zenders voor kinderen open voor alle klanten.

Ziggo Sport Totaal

Als extra cadeau voor de Kerstdagen zijn tot en met zondag 27 december naast de reguliere uitzendingen op Ziggo Sport (kanaal 14) ook alle kanalen van het premium sportpakket Ziggo Sport Totaal te zien bij de aanbieder. De kanalen zijn te zien via kanaal 401 tot en met 406 en via het plaform van Ziggo GO.

Boxing Day

Op Tweede Kerstdag (Boxing Day) wordt er in Engeland traditioneel volop gevoetbald in de Premier League. Zo zijn zaterdag 26 december de wedstrijden Leicester City – Manchester United en Arsenal – Chelsea en Manchester City – Newcastle United te volgen.

Het gehele uitzendschema vind je hier. De gehele programmagids van alle sportkanalen van Ziggo Sport Totaal vind je hier.