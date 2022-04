In navolging van onder andere Ziggo heeft ook KPN een Oekraïense tv-zender toegevoegd aan haar digitale televisieaanbod KPN TV. Het gaat om de Oekraïense-versie van de kinderzender Nickelodeon.

Oorlog

Diverse televisie-aanbieders in Nederland hebben vanwege de oorlogssituatie in de Oekraïne televisiezenders uit het getroffen tijdelijk in hun aanbod opgenomen. Hiervoor wordt het voor vluchtelingen uit de Oekraïne die in Nederland opvang krijgen ook eenvoudiger om nieuws uit hun land te bekijken.

Aanbieders

Eerder al besloten SKV Veendam, Kabelnoord en Kabeltex televisiezenders uit Oekraïne toe te voegen aan het aanbod. Ziggo voegde eind vorige maand Ukraina 24 toe aan haar digitale televisie-aanbod.

Kinderzender

KPN voegt geen Oekraïense nieuwszender toe aan haar digitale televisie-aanbod maar de Oekraïense-versie van de kinderzender Nickelodeon. De zender is te zien via KPN TV op kanaal 58 en de app van KPN TV.