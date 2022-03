Telecombedrijf SKV uit Veendam zendt tijdelijk een aantal televisiezenders uit de Oekraïne uit via haar kabelnetwerk.

Oorlog

“Vanwege de situatie in Oekraïne bieden wij tijdelijk een aantal Oekraïense TV-zenders aan. We leven erg mee met de mensen in Oekraïne en hun familieleden c.q. vrienden die in Nederland wonen“, aldus de aanbieder op haar website. Het gaat om de volgende televisiezenders. TV-1 Oekraïne HD (kanaal 881), Channel 4 Oekraïne (kanaal 882), Channel 5 Oekraïne HD (kanaal (kanaal 883), Live Oekraïne (kanaal 884) Kiev TV (kanaal 885).

Internet

Via Internet zijn ook een groot aantal zenders uit Oekraïne te volgen. Meer informatie vind je op deze website.