KPN voert wijzigingen door in Pluspakket Interactieve Televisie

Per 1 juli voert KPN een aantal wijzigingen door in het Pluspakket van haar dienst Interactieve Televisie.

Nieuwe zender: MTV Live

Per 1 juli wordt de muziekzender MTV Live toegevoegd aan het zender aanbod van het Pluspakket. “Met de nieuwe zender MTV Live kijk je 24 uur per dag en 7 dagen per week non-stop muziek. Bij MTV Live draait het de hele dag om de grootste hits, de vetste video’s en de beste artiesten. En je bent altijd op de hoogte van wat ‘hot and happening’ is op muziekgebied. Een van de hoogtepunten van deze zender is MTV Live Sessions. Hiermee krijg je de kans om ‘s werelds populairste artiesten live op te zien treden, terwijl je thuis op de bank zit“, aldus KPN. Je vindt MTV Live vanaf 1 juli op kanaal 116.

MTV 80’s

Vanaf 1 juli gaat de muziekzender MTV Music 24 verder als MTV 80’s (kanaal 110). “Met non-stop de beste muzikale klassiekers en vele bekende filmsoundtracks. MTV 80s heeft de perfecte afspeellijst met muziekvideo’s uit de jaren 80: van de grote popdiva’s zoals Madonna of Whitney Houston tot het iconische ‘Duran Duran’ of ‘Spandau Ballet’“, aldus KPN.

Meer wijzigingen

De zender Pornhub (kanaal 653) gaat verder onder de naam True Amateurs. De zender Pornhub zal ook bij de dienst Digitenne (kanaal 32) verder gaan onder de naam True Amateurs.

Meer informatie over het Pluspakket van KPN’s Interactieve Televisie vind je hier.