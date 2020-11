L1 begint nieuw online themakanaal L11AlaafRadio.nl

Regionale omroep L1 uit Limburg is een nieuw online themakanaal gestart: L11AlaafRadio.nl. Er is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar vastelaovesmuziek te horen op de nieuwe radiozender.

Unieke Limburgse collectie

L11AlaafRadio.nl maakt volgens de regionale omroep gebruik van een door de jaren heen opgebouwde unieke collectie vastelaovesleedjes in het archief van de regionale omroep. “Je moet denken aan honderden cd’s, elpees, cassettes, banden en glasplaten met daarop duizenden liedjes”, aldus Tom Doesborg redacteur vastelaovend van L1. “De collectie groeit uiteraard nog steeds, omdat liedjesmakers in Limburg jaarlijks tussen de 200 en 250 nieuwe nummers uitbrengen.”

75 jaar geschiedenis

Afgelopen maanden is gebouwd aan een zender met bijna 4.000 liedjes uit alle hoeken van Limburg. Ook liedjes uit de Duitse vastelaovesstad Keulen krijgen een plek op de zender. De liedjes van Kölsche bands en artiesten zijn al decennia lang een bron van inspiratie voor liedjesmakers in Limburg.

Vastelaoves-kleinkunst

L11AlaafRadio.nl gaat ook eigen opnames van buuttes en andere vastelaoves-kleinkunst openbaar maken voor het publiek. Het moment is perfect. L1, opvolger van de ROZ en Omroep Limburg, bestaat op 24 december 2020 precies 75 jaar. Tom Doesborg: “Een mooi moment om ons archief op orde te brengen en de pareltjes in ons archief bereikbaar te maken.”

Raad voor Cultuur positief

L1 kon de voorbereidingen enkele maanden geleden beginnen nadat de Raad voor Cultuur een positief advies gaf aan minister Slob (Media). De minister heeft vervolgens toestemming gegeven voor L11AlaafRadio als nieuw aanbodkanaal van L1.

De Raad voor Cultuur erkent in zijn advies het culturele en maatschappelijke belang van carnaval en het vieren daarvan voor Limburg: “Een publieke regionale zender als L1 heeft een belangrijke rol om deze cultuurvorm te tonen en te verspreiden. Wanneer L11AlaafRadio als enige een grote unieke collectie Limburgstalige carnavalsmuziek uitzendt, toont het kanaal daarmee van toegevoegde waarde te zijn”, aldus het advies van de raad.

Meer informatie en luisteren via: https://l1.nl/l11-alaaf/