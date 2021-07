L1 ingeschakeld als calamiteitenzender vanwege wateroverlast

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft regionale omroep L1 Limburg ingeschakeld als calamiteitenzender. Dit bericht Stichting RPO, de overkoepelende organisatie voor regionale omroepen, op haar website.

Regenval

Zware regenval heeft voor gigantische problemen gezorgd in Zuid-Limburg. Straten en huizen staan blank, kelders zijn volgelopen en inwoners geƫvacueerd. De radiozender van de regionale omroep komt ieder kwartier met een update. De Veiligheidsregio informeert bewoners op L1 Radio over de ontwikkelingen.

Alle kanalen

L1 deelt niet alleen via radio, maar ook via alle andere kanalen meer informatie over de wateroverlast in Zuid-Limburg en welke gevolgen dit heeft voor inwoners. Op de website en de app is er een liveblog met continu updates. Ook op social media zorgt de redactie van de regionale omroep voor het delen van belangrijke informatie. Op televisie is de radio-uitzending te volgen en zijn er live beelden van de wateroverlast te zien. Verslaggevers van L1 zijn op verschillende plekken aanwezig om kijkers en luisteraars bij te praten. De redactie van L1 ontvangt veel steunbetuigingen voor de getroffen inwoners en er wordt via de regionale omroep hulp aangeboden.

Rampenzender

L1 Radio is de officiƫle Rampenzender voor de provincie Limburg. De status van Rampenzender ligt vast in contracten tussen L1 enerzijds en de provincie en alle Limburgse gemeenten anderzijds. Bij acute gevaarlijke situaties kan de overheid via L1 Radio zeer snel de burgers informeren.

