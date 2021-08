Lambada van Kaoma op nummer 1 in de Zomerse 50

De Lambada is de meest populaire zomerhit ooit. De Braziliaanse groep Kaoma staat met het nummer bovenaan de nieuwste Zomerse 50.

Top 3

Op nummer twee in de lijst staat de Macarena van Los del Rio, een hit uit 1996. De derde plek is dit jaar voor Bryan Adams en Summer of ’69, een hit in het jaar 1990. In de jaarlijkse Zomerse 50 staan de vijftig grootste zomerhits aller tijden. De hitlijst verschijnt dit jaar voor de 21ste keer. Luisteraars van 150 radiozenders hebben de afgelopen weken meer dan 83.000 stemmen uitgebracht.

“Oude zomerhits in trek”

“Dit jaar zijn de oude zomerhits in trek”, zegt Martijn de Lange van de Zomerse 50. “Deze liedjes staan jaar in jaar uit hoog in de Zomerse 50. Het zijn onverwoestbare klassiekers, als je ze

hoort op de radio kom je gelijk in zonnige vakantiesfeer. Het instant zomergevoel.”

Zomerhit van 2021

De zomerhit van het jaar 2021 is Iko iko van Justin Wellington and Small Jam. Het vrolijke liedje komt de Zomerse 50 binnen op 14. “Deze versie werd uitgebracht in 2019, maar is dit jaar pas een hit geworden toen het viral ging op TikTok.” Het origineel van Iko iko is veel ouder, het is een bewerking van Jock-a-mo uit 1953.

Er zijn meer opvallende nieuwkomers in de Zomerse 50. Zo staat Mart Hoogkamer op 48 met Ik ga zwemmen. “Dit liedje is in korte enorm populair geworden”, zegt De Lange. “Het was deze zomer zelfs dagenlang het meestgedraaide liedje op Spotify.”

Luisteren

De Zomerse 50 is de komende dagen te horen en te zien bij 150 radiozenders in Nederland en België. Alle uitzendtijden en de complete hitlijst zijn te vinden op de website van de Zomerse 50.