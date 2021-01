Leo van der Goot is sinds deze week elke donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur te beluisteren op lokale omroep NH Gooi met het programma ‘Goot Op De Radio’.

“Verrassende platenkeuze”

Leo van der Goot, oud dj bij stations als Radio Noordzee Internationaal en Veronica, voormalig televisieproducent en oud televisiebaas van RTL 4 bouwt op de vroege donderdagavond een radiofeestje op NH Gooi Radio. “Een verrassende platenkeuze in combinatie met humor, zelfspot en hoewel het geen gewoonte mag worden, soms zelfs enige diepgang“, aldus de lokale omroep in een persbericht.

“Blij”

NH Gooi is heel blij met de komst van Leo van der Goot naar hun radiozender. “Het geeft onze zender een extra boost. Verder kunnen wij en onze medewerkers veel leren van een ervaren radioman als Leo van der Goot. En hij kent ons uitzendgebied goed, omdat hij er woonachtig is. Het mooie is dat de platen die Leo draait naadloos aansluiten op het geluid dat NH Gooi Radio wil uitstralen.”, aldus de omroep.

Leo van der Goot is iedere donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur te beluisteren op NH Gooi Radio, 92,0 FM ether in Gooi en omstreken en via nhgooi.nl