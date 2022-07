Lex Gaarthuis verhuist naar het weekend van Radio 10. Samen met co-hosts Kimberly van de Berkt en Luuk van den Braak is hij vanaf 3 september elke zaterdag en zondag te horen op de zender met het nieuwe programma ‘Is Het Al Weekend?!’.

Weekeinde

Lex Gaarthuis presenteerde eerder een doordeweekse late night-show op het station en Luuk van den Braak was jaren te horen als sidekick van de middagshow Somertijd. Kimberly van de Berkt is nieuw bij Radio 10. Toch is het trio niet geheel nieuw; de afgelopen weken viel het drietal al in voor het vakantie vierende team van ‘Ekdom in de Morgen’. Ook in de toekomst blijven zij de vaste vervangers tijdens afwezigheid van dj Gerard Ekdom. ‘Is Het Al Weekend?!’ is iedere zaterdag en zondag te horen van 12.00 tot 15.00 uur op Radio 10.

Dagelijkse podcast

Het team lanceert ook de ‘Is Het Al Weekend?!’-podcast, waarin het drietal in 15 minuten durende afleveringen dagelijks even bij elkaar incheckt en bijpraat over actualiteiten of gebeurtenissen uit hun eigen leven. Ze blikken hierin terug én vooruit op het radioprogramma en tellen samen af naar het weekend. De podcast is te beluisteren via JUKE, Radio10.nl en alle andere podcastplatformen.

“We hebben er zin in”

Radio 10-dj Lex Gaarthuis: “Deze twee weken zomerochtendshow met Luuk en Kimberly waren een feestje en een mooi voorproefje op wat we in onze nieuwe weekendshow gaan brengen; de grootste hits aller tijden, veel gezelligheid en een dosis nuchtere humor. Het weekend is een belangrijk onderdeel van de week. Stiekem telt iedereen vanaf maandag al af en daarom brengen we buiten onze radio-uitzendingen om een speciale dagelijkse podcast waarin we onze zin en onzin met elkaar bespreken en zo toewerken naar het weekend. We hebben er zin in!“