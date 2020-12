Liedjes Top 2000 worden één uur per dag uitgebeeld door gebarentolk

Een deel van de liedjes in de Top 2000 wordt dit jaar uitgebeeld door een gebarentolk. Elke dag is de tolk een uur te zien op de livestream van NPO Radio 2.

Top 2000

Sinds Eerste Kerstdag staat NPO Radio 2 weer geheel in teken van de Top 2000. De ‘lijst der lijsten’ is tot en met oudejaarsdag te horen op de radiozender. Rond 23.59 uur is de nieuwe nummer 1 van de lijst te horen: Danny Vera met Rollercoaster.

Gebarentolk

Sinds deze editie wordt een deel van de liedjes uit de Top 2000 ook uitgebeeld door een gebarentolk. De gebarentolk was de afgelopen dagen al te spotten tijdens de uren van Jan-Willem Roodbeen en Bart Arens en zal de rest van de week een uur per dag te zien zijn tijdens de tv-uitzending. De gebarentolk is er ook bij tijdens het laatste uur van de lijst, op 31 december van 23.00 tot 24.00 uur.

Het hele schema:

27 december – 14:00 – 15:00 uur – Annemieke Schollaardt

28 december – 16:00 – 17:00 uur – Ruud de Wild

29 december – 18:00 – 19:00 uur – Wouter van der Goes

30 december – 20:00 – 21:00 uur – Emmely de Wilt

31 december – 23:00 – 24:00 uur – Paul Rabbering

Top 2000 Volgen

De gebarentolk is te volgen via de livestream van NPO Radio 2. De lijst is te beluisteren via NPO Radio 2 en te zien via NPO 1 Extra. Meer informatie over hoe je de Top 2000 kan volgen vind je hier.

Sociale media: