Lockdown: KPN maakt zich op voor nieuwe pieken in het netwerk

KPN maakt zich op voor nieuwe pieken in het netwerk nu vanaf woensdag de scholen weer voor langere tijd dichtgaan en Nederland dus nog meer massaal thuis zit, vanuit huis werkt en thuisonderwijs volgt. Daarmee wordt het weer een stuk drukker op het netwerk van KPN en zullen waarschijnlijk de records van afgelopen maart verbroken gaan worden omdat mensen in tegenstelling tot het voorjaar, in deze periode van het jaar meer binnen zijn.

Ingericht op piekbelasting

“Het netwerk van KPN is goed ingericht op piekbelasting, die zich normaal gesproken voordoet in de avonden en het weekend wanneer mensen thuis zijn en tv-kijken of video’s van Netflix en Amazon Prime streamen,” aldus Paul Slot van KPN. “Het is nu eigenlijk continu druk op ons netwerk en op sommige dagen zie je zelfs dat het overdag net zo druk is als ’s avonds of in ‘t weekend. Dat zal de komende dagen verder stijgen vermoeden we. De komende dagen zullen we ons netwerk nauwgezet monitoren en zien wat de impact van de aangescherpte maatregelen is. Met één verschil ten opzichte van de vorige keer toen het iedereen overviel; we hebben inmiddels al wat ervaring opgedaan met deze situatie.”

Corona

Het verkeer ligt sinds de uitbraak van COVID-19 een stuk hoger, aangezien Nederland sindsdien massaal vanuit huis werkt. Ook zijn volgens Paul Slot steeds meer bedrijven en werknemers applicaties als Teams en Zoom als gemeengoed gaan zien. “In ons uitgaande internetverkeer zagen we de afgelopen weken duidelijke thuiswerkpatronen terug. Een ‘zaagtand’ wordt zichtbaar omdat elk half- en heel uur een nieuwe piek ontstaat wanneer Nederland massaal een videogesprek ingaat. Vanaf morgen wordt er waarschijnlijk nog meer thuisgewerkt, maar tijdens de kerstperiode zullen ook veel mensen vrij zijn,” vermoedt Slot.

Afbeelding:

Duidelijk thuiswerkpatroon zichtbaar afgelopen maanden in uitgaand internetverkeer KPN. Zaagtand op maandag 23 november. De stippellijn toont het patroon op een ‘normale’ maandag vóór COVID-19. (bron KPN)