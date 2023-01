In de regio Noord-Holland Noord is het lokale DAB+-netwerk rond Den Helder uit de lucht gehaald. Reden van de radiostilte in de digitale ether is een mislukte fusie tussen twee lokale omroep.

Fusie

Sinds 1 januari is Regio Noordkop in Den Helder de officiële omroep voor Den Helder en de gemeente Hollands Kroon. Regio Noordkop is ontstaan uit een fusie van de lokale omroepen RTV Noordkop en LOS Den Helder. Het fuseren van de stichtingen is echter op het laatste moment niet doorgegaan. Voor het bestuur van RTV Noordkop was dat de reden om de zender op kanaal 8C uit te zetten. De zender staat bij de studio van RTV Noordkop in Hippolytushoef. Die omroep was tot 31 december de lokale omroep voor Hollands Kroon en ook projectleider van de DAB+ zender.

“Hoge energieprijzen”

“De energieprijzen die ons nu in rekening worden gebracht staan niet toe zenders in de lucht te houden. RTV Noordkop beschikt nog slechts over financiële middelen die er voor zorgen dat een direct faillissement kan worden voorkomen”, schrijft bestuurslid Piet Tromp op de website van Noordkop Centraal

Noordkop Centraal, die ook via de DAB+ zender te horen was, heeft RTV Noordkop verzocht de zender weer aan te zetten en met de deelnemers in gesprek te gaan over de financiën. Op dat verzoek is nog niet gereageerd.