Lokale omroep Amstelveen stopt met radio-uitzendingen

RTVA, de lokale omroep van de gemeente Amstelveen, stopt vanaf dinsdag 3 augustus met haar radio-uitzendingen. De omroep gaat zich richten op beeld, televisie en sociale media.

Radio

Vanaf dinsdag 3 augustus stopt Ziggo in de gemeente Amstelveen met het doorgeven van het analoge radiosignaal. De lokale omroep ziet dit als reden om helemaal te stoppen met haar radio-uitzendingen. “Gezien de investeringen die daarmee gepaard zijn heeft RTVA besloten voorlopig te stoppen met het maken van radio“, aldus de omroep. Het is niet duidelijk om welke investeringen het gaat want de omroep is ook al te beluisteren via het digitale radiopakket van onder andere Ziggo, KPN en T-Mobile.

Prioriteit

“We hebben, mede gezien onze prioriteit voor beeld, tv en social media ,de relatief hoge kosten die radio maken op zich met zich brengt en de aanzienlijke investeringen in nieuwe radioapparatuur, besloten om zelf voor een langere periode met radio uitzendingen te stoppen“, aldus de omroep op haar website.

Samenwerking

De lokale omroep van Amstelveen is momenteel in gesprek met de lokale omroep van buurgemeente Uithoorn (Rick FM) over een vorm van samenwerking die er mede toe leidt dat de programma’s “van presentatoren van het laatste uur” aldaar gemaakt worden. “Wij hopen daar binnenkort nadere mededelingen over te doen.“, aldus de omroep.