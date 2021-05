Lokale Omroep Hoogeveen viert jubileum met marathonuitzending

Lokale Omroep Hoogeveen viert komend weekeinde haar dertig jarig bestaan met een speciale marathonuitzending.

De jubileumviering zou al eerder plaatsvinden, omdat de omroep op 2 maart 2021 dertig jaar bestond. Vanwege corona kon dat feest uiteindelijk niet doorgaan en werd het uitgesteld

tot mei. De marathonuitzending duurt van vrijdag 21 mei 13:00 uur tot zaterdag 22 mei 19.00 uur.

“We hadden de opening van onze nieuwe studio ook gepland. Het bestuur heeft toen besloten de jubileumviering en de opening van de studio uit te stellen vanwege de verlenging van de avondklok. Je wilt graag mensen uitnodigen, waaronder oud-medewerkers, maar dat was niet mogelijk”, aldus programmaleider Johan Berendsen.

Vrijdagmiddag wordt de nieuwe studio officieel geopend door wethouder Janita Tabak, als onderdeel van het programma Raadhuisplein en Omstreken. Gedurende de marathon worden er vijftien verschillende radioprogramma’s uitgezonden. De uitzending is te volgen via de stream in de studio.

De gehele programmering rond de marathonuitzending is te vinden op de website van de lokale omroep. De omroep is in de regio Hoogeveen te ontvangen via de FM en wereldwijd via

Internet.

