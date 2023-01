Lokale omroep Stichting OKE Media stopt per 1 januari 2024 met haar uitzendingen. OKE Media is de lokale omroep voor de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Geen toekomst

Op de website van de lokale omroep is te lezen dat er meerdere redenen zijn om te stoppen met de uitzendingen per 1 januari 2024. Zo ziet het het bestuur van de omroep geen mogelijkheden om de komende vijf jaar haar wettelijke taak, zoals vastgelegd in de mediawet, op een correcte manier in te vullen. Daarnaast is de studio van de omroep gedateerd. “Een gedateerde studio en niet toereikend FM-zenderpark welke dringend forse investeringen nodig hebben om weer naar behoren te kunnen functioneren hetgeen gezien de komende ontwikkelingen niet meer verantwoord is“, aldus de omroep. Ook is de vorming van een streekomroep een reden om de uitzendingen te stoppen.

Geen schulden

Op de website van OKE Media wordt aangegeven dat er ondanks bepaalde geruchten geen sprake zou zijn van hoog opgelopen schulden. “Uitdrukkelijk neemt het bestuur afstand van niet op waarheid berustende geruchten dat er sprake zou zijn van grote schulden. De Stichting kan aan haar verplichtingen voldoen tot einde uitzendtijd.”

DAB+

De omroep kwam in 2019 nog in het nieuws door te gaan uitzenden via DAB+. De lokale omroep maakte hiervoor gebruik van digitale ethercapaciteit van exploitant MTVNL.