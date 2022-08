Na een lange periode van etherstilte is Midland FM, de lokale omroep van de gemeente Oudewater, weer te horen in de ether. Niet in de analoge ether (FM) maar via de digitale ether (DAB+).

FM-zender

De lokale omroep Midland uit de Utrecht gemeente Oudewater is al langere periode niet meer te horen via de FM. De FM-zender en bijbehorende antenne zijn defect geraakt en er waren niet direct voldoende financiële middelen om nieuwe apparatuur te kopen. Daarnaast moet de omroep ook op zoek naar een nieuwe uitzendlocatie aangezien de oude locatie niet meer beschikbaar is. Voorlopig is de radiozender dus niet te horen via de 107.5 MHz.

DAB+

Sinds kort is de lokale omroep echter wel te beluisteren in de digitale ether (DAB+). De lokale omroep maakt gebruik van een uitzendlicentie voor het lokale DAB+- multiplex voor de regio Gouda/Woerden. De lokale omroep is te beluisteren via kanaal 7B ((190.64 MHz). Op deze multiplex is onlangs capaciteit vrijgekomen aangezien de lokale commerciële radiozender Gouda FM haar vergunning heeft ingeleverd.